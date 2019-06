All together now: il vincitore della finale di ieri sera è Gregorio Rega

All together now: il vincitore della finale di ieri sera è Gregorio...

La finale di All together now ha visto trionfare Gregorio Rega. È lui il vincitore della prima edizione del talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Gregorio Rega nella finale del programma è riuscito a battere nell’ultima sfida Veronica Liberati, riuscendo a mettersi in tasca l’ambito premio di 50 mila euro.

All together now: Renato Zero e gli altri ospiti, giudici e ascolti

Nella puntata Gregorio Rega ha dato sfoggio della sua abilità, in particolare strabiliando con la sua esibizione di Yes I Know My Way di Pino Daniele, Somebody To Love dei Queen ed Ancora di Edoardo De Crescenzo.

Molto bello anche il suo duetto con Nek, ospite della puntata: insieme hanno strappato applausi cantando la canzone Se Telefonando. Il primo posto lo ha guadagnato grazie a 94 giudici del “muro” su 100.

Al terzo posto di All together Now si è piazzato invece Luca Di Stefano, il “Barry White” italiano. Fra gli ospiti della serata anche Ron e Al Bano, che hanno svolto anche il ruolo di giudici, e l’ospite speciale Renato Zero che ha deliziato il pubblico con alcuni suoi successi.