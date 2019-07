Chi è nato oggi 24 Luglio: vip, personaggi, illustri e storici. Ecco l’elenco dei ‘compleanni’ di oggi (VIDEO)

Chi è nato il 24 Luglio? Come sempre, ogni giorno, si festeggiano i compleanni di numerosissime persone in tutto il mondo.

Tanti auguri a Daniele De Rossi, l’ormai ex capitano della Roma che, dopo aver dovuto dare, suo malgrado, l’addio all’amata maglia giallorossa, è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors.

Una nuova, emozionante avventura per la bandiera della Roma che, almeno in Italia, ha vestito finora solo una sola casacca, quella appunto dei giallorossi.

Daniele De Rossi nasce a Ostia il 24 luglio 1983 e fa tutta la trafila nel club di Trigoria. Dopo esordi in posizioni più offensive si specializza come mediano con qualità difensive, fino a divenire una icona del club e, peraltro, anche una delle colonne della nazionale italiana con la quale vincerà anche il Mondiale del 2006.

Auguri postumi, poi, a uno dei più grandi della letteratura. Alexandre Dumas padre, scrittore francese nato il 2 Luglio 1802 e morto il 6 dicembre 1870.

Autore di grandissime opere famose in tutto il mondo, ha raggiunto, probabilmente, l’apice con alcuni dei romanzi più noti della storia come “I tre moschettieri” (pubblicato nel 1844) e “Il conte di Montecristo” (1844).

Buon compleanno a Jennifer Lopez, cantante a attrice statunitense famosa in tutto il mondo. Nasce il 24 luglio 1970 nel Bronx da genitori portoricani.

Fin da piccola si appassiona alla musica e prende lezioni di danza quando ha solo cinque anni.

Debutta prestissimo, nel 1990 come Flygirl: da lì, una lunga carriera come performer, cantante e attrice. Nota (anche) per il suo lato B, Jennifer Lopez rappresenta un’icona artistica e della bellezza.

Auguri anche al noto attore e regista Vincenzo Salemme nato il 24 luglio 1957. Napoletano doc, Vincenzo Salemme nasce a Bacoli e dopo il liceo e gli studi in Facoltà di Lettere e Filosofia, inizia molto presto a regalare grandissime perle teatrali prima e cinematografiche poi.

Tra i suoi capolavori, nel solco di una interpretazione eduardiana del teatro, gli spettacoli “A Chi Figli, a Chi Figliastri” e “L’Amico del Cuore” e ancora “Lo Strano Caso di Felice C.”, “La Gente Vuole Ridere!” “…E Fuori Nevica!”, “Io & Lui”, “Premiata Pasticceria Bellavista”, “Cose da Pazzi” e tanti altri.

Tra le personalità storiche, cadeva il 24 Luglio (1759) il compleanno di Vittorio Emanuele I di Savoia, secondogenito di Vittorio Amedeo III, duca d’Aosta e re del Regno di Sardegna, e di Maria Antonietta Ferdinanda di Borbone.

Tornando invece alla letteratura, compie gli anni Banana Yoshimoto, nata il 24 luglio 1964: vero nome è Mahoko, figlia di Takaaki (conosciuto anche come Ryumei Yoshimoto), critico e filosofo nipponico celebre negli anni Sessanta.