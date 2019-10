Chi è Oriella Dorella, ospite oggi di Detto Fatto: età, carriera, vita privata, étoile, Scala Milano, Figli, Brasile

Venerdì 11 ottobre, Detto Fatto annovera due ospiti che attireranno molta attenzione: da una parte Manila Nazzaro sarà l’ospite nel tutorial di cucina di Paolo Amato, e poi ci sarà la grande Oriella Dorella nelle vesti di tutor di fitness per la terza età.

Ma chi è Oriella Dorella? Cosa sappiamo di lei, e sulla sua carriera? Cosa è emerso, nel tempo, sulla sua vita privata? Ecco cosa si può raccontare della meravigliosa artista Oriella Dorella.

Chi è Oriella Dorella, ospite oggi di Detto Fatto: anni, ballo, étoile, vita privata, adozioni

Oriella Dorella è un’artista straordinaria e una delle più amate figure del ballo internazionale. Entrata alla scuola della Scala a 8 anni, si diploma nel 1969. All’interno del corpo di ballo del Teatro alla Scala è solista nel 1972, per poi divenire prima ballerina nel 1977.

Oriella Dorella, a partire dal 1986, è étoile. In seguito la straordinaria artista diventa direttore artistico del Balletto di Milano. Ma la sua carriera non è solo sulla scena e sul palco, ma anche in tv.

Infatti in televisione Oriella Dorella ha preso parte all’edizione 1981-1982 di Fantastico e alle fiction Grandi domani su Italia 1 nel 2005 e Non smettere di sognare nel 2009 e nel 2011.

Uno dei temi su cui più è stata chiamata in causa, nel corso del tempo, in relazione alle difficoltà ed alle problematiche del mondo del ballo, è quello sulla salute e in particolare sulla magrezza.

In quanto artista celeberrima e di casa alla Scala per anni, di recente le è stato chiesto un parere su quanto denunciato in un libro dalla collega Maria Francesca Garritano: l’anoressia sarebbe un male diffuso nel mondo della danza.

Lei si è espressa così: “Una ragazza che vuol fare la ballerina deve avere un fisico idoneo così come un giocatore di basket non può essere alto un metro e 10. Quindi una danzatrice deve essere longilinea. Ma bisogna conoscere la propria struttura: se una ragazza è più robusta non può digiunare per trasformarsi in un grissino. Quindi non confondiamo i requisiti fisici consoni al mestiere con una patologia grave come l’anoressia“.

Oriella Dorella del resto non ha mai sofferto per la magra. Anzi. “Non ho mai avuto nemmeno la bilancia. Anzi: quando ballavo a pranzo mangiavo molta pasta. Condita con semplicità, certo: solo un po’ di pomodoro o un filo d’olio. La sera dopo lo spettacolo era il momento delle proteine: prosciutto o una bella “tartare”.

Oriella Dorella ha adottato due fratelli brasiliani, Marcus e Moises che oggi hanno 28 e 25 anni che oggi sono il centro della sua vita privata. Di recente, è stata direttore didattico di una scuola di ballo.