Cosa ci aspetta, quest’oggi, nel salotto televisivo di Detto Fatto? Ancora un’altra puntata, l’ultima della settimana per precisione, quella che oggi in TV ci aspetta con Detto Fatto il programma che nei giorni scorsi ha continuato a regalare ai fan emozioni in aumento.

Se sono state molto seguite le scorse puntate è per via di alcuni ospiti di rilievo e molto amati sui social come per esempio Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez e compagna di Ignazio Moser.

Non solo: lo spazio alla moda curvy, con la D’Ospina per esempio, o alla importanza della moda intima con Dalla Zorza ha accolto grandi consensi. E quest’oggi, cosa ci aspetta in onda?

Detto Fatto, anticipazioni e ospiti di Bianca Guaccero nella puntata di oggi 11 Ottobre: Manila Nazzaro e Oriella Dorella in studio

Eccoci dunque alle anticipazioni e all’analisi degli ospiti di Bianca Guaccero nella puntata di oggi 11 Ottobre. Come sempre, il programma “Detto Fatto“, condotto da Bianca Guaccero andrà n onda, al pari di ogni pomeriggio dalle 14.30, su Rai2.

Il format realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy che per volere di Freccero cambierà orario, avrò due ospiti di eccezione quest’oggi.

Oggi, Venerdì 11 ottobre, infatti, Manila Nazzaro sarà l’ospite nel tutorial di cucina di Paolo Amato, ci sarà un nuovo appuntamento con Jonathan Kashanian e una new entry: Oriella Dorella sarà tutor di fitness per la terza età.

Sono previste, dunque, grandi emozioni in studio. Non resta a tutti i fan di seguire la puntata odierna.