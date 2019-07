Chi è Simona Quadarella, la campionessa romana di nuoto che ha Totti come idolo

“Ogni volta che vinco ho sempre più voglia di vincere. Non vedevo l’ora di arrivare perché sapevo che avrei vinto e volevo sfogarmi!”. Simona Quadarella ha appena vent’anni ma il temperamento di una campionessa assoluta. Lo testimoniano anche i numeri, e soprattutto la vittoria che la nuotatrice romana ha ottenuto nei Mondiali di nuoto in corso in Corea del Sud.

Simona Quadarella ha infatti vinto la gara sui 1500 metri stile libero con un tempo record di 15’40″89, che batte quello ottenuto 10 anni fa da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009. Una vittoria storica per la giovane nuotatrice, che ha preceduto al termine della gara Sarah Kohler eJianjiahe Wang.

Simona Quadarella, tra nuoto e Totti

La passione per il nuoto l’ha ereditata dalla sorella Erica, quella per il calcio è una tradizione di famiglia. Simona è infatti tifosissima della Roma e ha Totti come idolo da sempre, tanto che nel 2018 è andata a Trigoria per incontrare l’intera rosa e l’ex capitano in particolare: “E’ stato emozionante”, ha rivelato qualche tempo dopo.

Ha iniziato a nuotare all’età di 6 anni in una piscina del quartiere romano Ottavia, il suo talento è impressionante e in pochi anni brucia le tappe arrivando a gareggiare nel 2010, a 12 anni, alla sua prima gara a livello agonistico. Da lì la scalata è stata breve: partecipa ai giochi olimpici giovanili a Nanchino fino ad arrivare a vincere tra i grandi. Nell’ultimo Europeo di Glasgow ha vinto nei 400, 800 e 1500 stile libero. Fino ad arrivare ad oggi, quando con un tempo record Simona Quadarella è diventata campionessa del mondo sui 1500 stile libero che la consacrano come una delle migliori nuotatrici al mondo.