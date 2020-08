Chi l’amico ‘misterioso’ di Diletta Leotta?

L’estate di Diletta Leotta è un susseguirsi di voci e viaggi. La presentatrice da qualche tempo si sposta da sola, non più con Scardina, il ragazzo con cui ha fatto coppia per mesi. Ora la presentatrice di DAZN si trova in Costa Smeralda ed è in buona compagnia. Con lei le amiche si sempre e un ‘misterioso’ ragazzo.

A svelare l’arcano è stato il sito ‘Giornalettismo’, che ha immortalato Diletta in compagnia di un amico moro, di cui non c’è traccia sui social. Poco ovviamente per dire cosa rappresenti per la presentatrice, però basta poco per accendere la fantasia intorno alla single più ammirata d’Italia. Basta anche una cena per rimettere tutto in discussione.

Diletta e Scardina, è finita?

Al momento Diletta non ha commentato le vicende relative alla sua situazione sentimentale. Motivo per cui basta anche una sola foto per accendere gli animi. Non è ancora ufficiale la rottura con Scardina, anche se il prolungato periodo di distanza fa pensare che tra loro sia davvero finita.

Questo però non significa che Diletta abbia già dimenticato il pugile con un altro uomo. Le voci sulla presentatrice si inseguiranno senza dubbio almeno fino a quando non verrà svelata la sua situazione sentimentale. Un mistero per tutti, forse anche per lei. E misterioso è anche l’amico a tavolo in Costa Smeralda, di cui non si sa quasi niente.