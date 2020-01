Torna questa sera con un nuovo appuntamento il notissimo programma tv di Rai Tre Chi l’ha visto?

Come noto il format, da anni in onda alla Rai, si occupa di indagini e approfondite analisi relative agli scomparsi e in questo appuntamento approfondirà il tema, o a sarebbe meglio dire il mistero della morte di Selene.

Chi l’ha visto? anticipazioni puntata 22 Gennaio 2020: mistero morte di Selene

La vicenda di Selene si lega all’audio che sarebbe emerso, i cui contenuti sono choccanti. “Mi ha preso a picconate”: l’audio shock di una giovane donna, Selene, tramite un whatsapp inviato ad una amica farà parlare parecchio, e discutere, dopo la trasmissione.

Una vicenda nella quale il compagno della donna nega di aver avuto a che fare con la sua morte. Cosa è successo a Selene? La mamma si è rivolta al programma di Federica Sciarelli, che per appunto questa sera, mercoledì 22 gennaio alle 21.20 su Rai3 approfondirà la questione.

E poi, ci sarà la vicenda del monsignore. A Chi l’ha visto?” si parla di don Piccoli che, dopo essere stato condannato per omicidio, ha scelto di spiegare al programma di Rai3 la sua versione. “Sono innocente, non ho ucciso nessuno. Mi hanno accusato di aver tradito e ucciso per pochi euro il prete che abitava nella stessa casa del clero.”

In più, tanti altri approfondimenti. E come da tradizione, nel corso della puntata, si parlerà di emergenze, novità dell’ultim’ora e dirette sui casi di scomparsa.