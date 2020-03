Un’altra puntata imperdibile, ricca di spunti e di solleciti quella di questa sera di Chi l’ha visto, il noto e storico programma dedicato a sparizioni, misteri, casi insoluti e anche alle emergenze della stretta attualità.

Come noto, Chi l’ha Visto? è da anni in primo piano tra tutti i possibili programmi che, nei vari palinsesti tv si dedicano agli approfondimenti, quanto alla ricerca di soggetti scomparsi o di nuove piste e nuove soluzioni per gli enigmi del passato.

Ebbene, che cosa ci sarà da seguire questa sera a Chi l’ha visto? Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi 4 Marzo 2020.

Chi l’ha visto? anticipazioni puntata 4 Marzo 2020: il Coronavirus e le tre buste bomba a Roma

Oggi a Chi l’ha visto? con la Sciarelli si parlerà principalmente di Coronavirus e poi del fitto e controverso mistero delle tre buste bomba a Roma. Come noto, questi due argomenti stanno diventando assolutamente prioritari nella recentissima attualità non solo romana ma, appunto, nazionale.

A “Chi l’ha visto?”, mercoledì 4 marzo alle 21.20 sempre come al solito su Rai3 in diretta con la conduttrice Federica Sciarelli ecco dunque che avremo tutti gli aggiornamenti sul tema Coronavirus e su come si sta affrontando l’emergenza italiana che non è più circoscritta nel territori del Nord ma ha registrato contagi e malati un pò in tutta la penisola.

Naturalmente, non mancheranno gli spazi dedicati alle emergenze e agli appelli sui casi di scomparsa con elementi inediti.

Poi, durante questa puntata anche il mistero delle tre buste bomba a Roma. Chi le ha spedite e perché sono state inviate a tre donne? Ce ne sono altre in giro? A queste domande il programma proverà a dare delle risposte.

