‘Chi l’ha visto (l’ospite positivo)?’, la Sciarelli: “Torniamo il 26 marzo”

‘Chi se lo aspettava?’. Purtroppo, così come già capitato in altre produzioni Rai (in questo caso si può dire ‘il brutto della diretta’!), è stata accertata la positività di un ospite intervenuto nell’ambito di ‘Chi l’ha visto?’, il bellissimo programma condotto dalla bravissima Federica Sciarelli, ed è dunque stato deciso di fermarlo per una puntata.

Come ha infatti avvertito la stessa giornalista attraverso Twitter, “‘Chi l’ha visto?’ salterà solo una puntata. Rispettando la quarantena il programma sarà pronto a tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo“.

Da brava professionista quale è, la Sciarelli ha comunque tenuto a rassicurare tutti: pur non andando in onda “Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse”. Forza!

