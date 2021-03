Con l’avvento delle varianti (molto aggressive in termini di contagio, ma meno letali), e la conseguente impennata di nuovi casi, torna prepotentemente alla ribalta la situazione nelle scuole.

A quanto sembra infatti, la prassi di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, non sarebbe più ad espresso appannaggio di quante interne alle zone rosse ma, esteso anche laddove l’incidenza dei contagi è particolarmente alta.

Chiusura scuole: non solo nelle zone rosse ma anche dove si conta 1 positivo ogni 4 abitanti

Sarebbe questa l’indicazione espressa dalla Cabina di regia, secondo cui, di concerto con l’esecutivo, l’intenzione è di far restare scolaretti e studenti a casa, alle prese con la solita Dad, “anche nelle aree con 250 positivi ogni 100mila abitanti nell’aggregato settimanale o se ci sono situazioni di allarme evidente e motivato”.

Un’ulteriore ‘stretta’, che troveremo all’interno del nuovo Dpcm, così come condiviso anche dal Cts e dallo stesso ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, presente al vertice con la Cabina di regia.

Chiusura scuole, Emiliano: “Sia il governo a disporre le chiusure non i governatori”

Decisione però non totalmente condivisa dalle Regioni, con il governatore pugliese, Michele Emiliano che, così come De Luca, pretende sia giustamente il governo a disporre le eventuali chiusure e non i presidenti.

Chiusura scuole, Zaia: “Paga chi esegue più tamponi”. Bonaccini: “Bonus per i genitori lavoratori”

Anche Zaia ha mostrato alcune perplessità in merito, soprattutto relative al parametro dei casi per abitante, affermando che in questo modo si rischia di ‘penalizzare’ proprio le regioni che eseguono più tamponi. Dal canto suo il governatore dell’Emilia, Stefano Bonaccini, chiede almeno un bonus per sostenere le famiglie con entri i genitori lavoratori, costretti a dover pagare qualcuno per tenere i figli a casa.

Max