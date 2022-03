Ciampino, a fuoco furgoni di una ditta trasporti

A Ciampino ieri sera poco dopo le 23.00 la Sala Operativa dei pompieri di Roma ha spedito nella zona di Cava dei Selci, in via Enzo Ferrari, la squadra Vigili del Fuoco di Marino e un’autobotte per porre rimedio all’incendio di diversi furgoni con cella frigorifero di una dita di trasporti locale.

Ad andare distrutti almeno 4 furgoni, e altri 3 danneggiati dal calore. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Ciampino per le indagini del caso.

Le cause sembrerebbero dovute ad un corto circuito dell’impianto di refrigerazione di uno dei furgoni che erano parcheggiati vicini, ma non si escludono altre ipotesi, si stanno analizzando le immagini di videosorveglianza. I danni sono molto rilevanti per oltre 120 mila euro visto la particolarità dei camion frigo.