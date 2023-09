Cinecittà World – Animali esotici fotografati a mero scopo di lucro, la Lav: “Abbiamo denunciato questa attività immorale”

“Persone sorridenti di fronte alla macchina fotografica, adornate da animali esotici: bambini e adulti con pappagalli sulle braccia, rettili intorno al collo o rapaci notturni sulle mani”.

Così recitava la segnalazione che un cittadino ha inoltrato alla Lav della Capitale, denunciando un’attività a scopo lucrativo, che avrebbe avuto luogo questa estate presso il parco-divertimenti Cinecittà World di Castel Romano.

La Lav Vs Cinecittà World: “Animali che dovrebbero trovarsi a migliaia di chilometri dal sole romano, impiegati per scattare fotografie”

Come hanno commentato dalla lav in merito al’accaduto, “Le immagini che abbiamo ricevuto mostrano animali che dovrebbero trovarsi a migliaia di chilometri dal sole romano – specie protette dalla Convenzione di Washington, meglio conosciuta come CITES – e che invece vengono impiegati quotidianamente, da mattina a sera, per scattare fotografie, esposti come mercanzia rara, per divertire un pubblico inconsapevole. L’attività, oltre a sottoporre gli animali a un forte stress e ad esporli a pericoli per la loro salute, crea possibili pericoli anche per l’incolumità pubblica”.

La Lav Vs Cinecittà World: “Abbiamo chiesto ai Carabinieri Forestali, di effettuare un sopralluogo al fine di verificare provenienza e proprietà degli animali”

Dunque, ricevute le foto, la LAV si è subito attivata con una segnalazione ai Carabinieri Forestali, chiedendo di effettuare un sopralluogo al fine di verificare provenienza e proprietà degli animali, presenza delle necessarie certificazioni CITES e rispetto delle condizioni di detenzione.

“Oltre alle potenziali irregolarità collegate al commercio di specie esotiche – regolamentato dalla CITES – trasposte in Italia dalla legge del 7 febbraio 1992, n. 150 – spiegano ancora – abbiamo anche constatato che il Regolamento del Comune di Roma del 2005 vieta “su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche”.

Inoltre, l’articolo 8 ribadisce l’importanza di garantire agli animali detenuti l’alternanza naturale del giorno e della notte. LAV ha quindi segnalato la situazione anche alla Polizia Municipale, perché proceda con le verifiche necessarie e, in caso di accertamento della violazione del Regolamento comunale sulla tutela degli animali, applichi la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento medesimo.

La Lav Vs Cinecittà World: “Continueremo a batterci affinché gli spettacoli con animali abbiano fine e nessun animale sia più sfruttato”

“Iniziative come questa sono purtroppo ancora molto frequenti – dichiara Eleonora Panella, responsabile LAV area Animali Esotici – La loro valenza etica, morale e educativa è tale da indignare la sempre crescente parte della popolazione che considera gli animali come esseri senzienti da rispettare e tutelare”. Quindi, termina, “Noi di LAV continueremo a batterci, come facciamo da anni, affinché gli spettacoli con animali in ogni loro forma e manifestazione abbiano fine e nessun animale sia più sfruttato”.

Max