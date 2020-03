Codice cifrato per consegnare la droga a domicilio: 11 arresti ai Castelli Romani

Consegnavano droga a domicilio per i clienti dei Castelli Romani utilizzando un codice cifrato. Nelle comunicazioni la droga veniva infatti chiamata “caffè”, “aperitivo”, “bacetto”, “pizza”, “fiori per la fidanzata”, “camicia” e per la “consegna volante” orari e luoghi sempre differenti, venivano di volta in volta concordati con i singoli clienti.

I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno arrestato per spaccio 11 persone. L’indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, condotta dai militari dell’Arma tra aprile e dicembre 2019, ha consentito di ricostruire l’organigramma e l’attività svolta da un sodalizio che operava nell’area di Velletri, Genzano di Roma, Nemi.

In particolare, è stato dimostrato che gli spacciatori, per passare inosservati, avevano adottato una serie di precauzioni, tra cui l’utilizzo del codice cifrato. Sono stati sequestrati 400 grammi di droga e 12mile euro in contanti e documentati 60 episodi giornalieri di spaccio di stupefacente, in particolare cocaina, per un volume di affari del sodalizio oscillante tra i 2.500 ed i 3.000 euro al giorno. 87 acquirenti sono stati segnalati all’autorità Prefettizia di Roma.

Nella fase esecutiva i militari di Velletri sono stati supportati dal Gruppo di Frascati, dal Nucleo Carabinieri Cinofili di “Santa Maria di Galeria” e dal Nucleo Elicotteri CC di Pratica di Mare.