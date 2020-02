ComparaBUS, il sito per confrontare prezzi e orari dei biglietti degli autobus

Per tutti coloro che sono soliti viaggiare in autobus consigliamo un nuovo motore di ricerca che permette di confrontare prezzi e orari dei biglietti degli autobus: ComparaBUS. Grazie a questo sito web, raggiungibile all’indirizzo web ComparaBus.it, gli utenti hanno la possibilità di confrontare le varie opzioni messe a disposizione dalle varie compagnie ed acquistare il biglietto in modo semplice e veloce.

Cos’è e come funziona ComparaBUS

Senza la necessità di collegarsi ai singoli portali delle varie compagnie di trasporti, ComparaBUS offre una panoramica dell’itinerario che si desidera fare con tutti gli orari ed i costi della tratta. Non solo bus però perché la piattaforma in oggetto offre anche la possibilità di consultare le migliori tariffe per viaggiare in treno, aereo e in auto tramite i servizi di carpooling presenti in Italia e in Europa. Se stai cercando una piattaforma per comparare gli orari ed i costi dei viaggi da una città all’altra, dunque, ComparaBus può fare al caso tuo offrendoti in pochi secondi il miglior rapporto qualità/prezzo per qualunque mezzo di trasporto: dai bus ai treni passando per gli autobus ed i passaggi in macchina.

L’interfaccia con cui si presenta ComparaBus.it è molto semplice ed intuitiva, entrando nel sito è possibile subito utilizzare il semplice motore di ricerca per inserire la città di partenza e quella di destinazione, aggiungere quindi la data del viaggio (ed eventualmente quella di rientro) e cliccare sul bottone “Compara”.

In pochi secondi il sito web offrirà una panoramica chiara e dettagliata di tutte le offerte messe a disposizione dalle varie compagnie di trasporto, permettendo di selezionare l’orario ed il mezzo di trasporto più comodo ed economico per raggiungere la destinazione.

Tra le compagnie presenti sulla piattaforma di comparazione prezzi di trasporto troviamo FlixBus, BusCenter, Baltour, Miccolis per le autolinee, Trenitalia e Italo per quanto riguarda gli spostamenti in treno, Alitalia, British Airways, Air France e Ryanair per i voli e FlixCar e Blabacar tra i servizi di carpooling.

ComparaBUS: il servizio per prenotare online i biglietti dei pullman più economici in Italia e Europa

Se anche tu ami viaggiare in Italia e in Europa e sei alla continua ricerca di soluzioni per organizzare al meglio un tour ti consigliamo di dare un’occhiata al progetto ComparaBus.it. Questa interessante piattaforma per comparare i mezzi di trasporto, costi, orari di partenza e tempo di percorrenza per raggiungere la meta è stato creato nel 2012 in Francia ad opera di Remy Mellet.

In pochi anni il portale si è imposto sul mercato come uno degli strumenti meglio realizzati per pianificare un viaggio in bus o con altro mezzo di trasporto. Grazie a ComparaBus oggi risulta semplice, veloce e gratuito effettuare una ricerca tramite il comparatore di mezzi di trasporto per viaggiare in Italia e all’estero.

Tra i punti di forza del progetto ComparaBus troviamo senza dubbio l’ottima tecnologia dietro al comparatore di biglietti di viaggio, il sito www.comparabus.it è accessibile da qualunque dispositivo grazie all’interfaccia responsive che rende la navigazione piacevole sia da desktop che da dispositivi mobile. Il portale inoltre è davvero intuitivo e non presenta banner pubblicitari o fastidiosi popup che potrebbero rovinare l’esperienza d’uso da parte degli utenti.