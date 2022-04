Complici i segnali negativi, si prevede un peggioramento del quadro economico del Paese, è emerso dalla Cabina di regia di oggi sul Def

In realtà non è ‘una notizia’, nel senso che, purtroppo, era qualcosa di prevedibile, visto gli sviluppi che, soprattutto dal punto di vista economico, la guerra in Ucraina sta comportando a tutti noi.

Cabina di regia a palazzo Chigi, complici i segnali negativi, si prevede un peggioramento del quadro economico del Paese

Ed infatti oggi, puntuale, a seguito della cabina di regia, che ha visto riuniti intorno ad un tavolo il premier Draghi, il ministro dell’Economia Franco, ed i capidelegazione, complici i segnali negativi, è emersa l’amara prospettiva di un peggioramento del quadro economico del Paese.

Il ministro Franco: occhio a sforare il deficit, potremo poi risentirne con lo spread. Semmai urge impegnarsi tutti a livello Ue

Un mini vertice per certi versi dai risvolti inquietanti, quello andato in scena a Palazzo Chigi, tanto è che i capidelegazione hanno addirittura domandato se non sia il caso di andare oltre il deficit del 5,6%.

Perplessità legittime, rispetto alle quali il responsabile del Mef ha ‘dovuto’ avvertire che, qualora dovessimo salire con il deficit, finiremmo poi per pagarlo amaramente in termini di spread.

Dunque, ok impegnarci oltre ma se supportati a livello europeo. Della serie: se c’è da farlo, ‘imbarchiamoci tutti’.

Il ministro Franco: già nei mesi scorsi il Governo ha speso qualcosa come 15,5 miliardi

Oltretutto il ministro Franco (nella foto), ha anche tenuto a rimarcare che già nei mesi scorsi il Governo ha speso qualcosa come 15,5 miliardi, “perché “questo governo sa muoversi quando necessario”.

Max