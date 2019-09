Concerto-omaggio al M° Alberto Maria Giuri

A quasi un anno dalla scomparsa e ad un giorno da quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno il Maestro Alberto Maria Giuri, compositore, musicista e direttore d’orchestra, nonché pilastro del Festival dei Due Mondi, verrà ricordato proprio nella “sua” Spoleto con un concerto in memoria della sua persona, arte e carriera. Martedì 17 settembre, alle ore 18,30 presso la Chiesa di Sant’Eufemia (ingresso libero fino ad esaurimento posti), alcuni dei musicisti più affezionati della sua compagine interpreteranno un repertorio che rappresenta un compendio della musica che amava maggiormente e che veniva condivisa da interpreti legati da una profonda amicizia a Giuri, oltre ad una parte della sua composizione “Memoires pour Gian Carlo Menotti” e precisamente il V brano “Lux Aeterna”(da cui il prescelto titolo dell’esecuzione in programma) che diresse per l’ultima volta, in prima esecuzione e proprio a Spoleto, nel 2017, in memoria del Maestro da lui tanto amato. Con Menotti Giuri diresse sette significative edizioni – dal ’92 al ’99 – che gli valsero una nomea di prestigio internazionale per il suo stile, la classe, la curiosità di un costante approfondimento della partitura, la puntigliosità metodica e una preminente e incisiva personalità, forse ad alcuni scomoda.

Questo concerto vuole dunque essere un piccolo ma incisivo omaggio, e ci si augura il primo di tanti, ad un artista dal fluente spirito artistico e dal rigoroso pensiero musicale, esemplare di una costante determinazione e motivata passione.

Programma: Wolfgang Amadeus Mozart, “Eine Kleine Nachtmusik” k 525 per quintetto d’archi – Giovan Battista Pergolesi, “Salve Regina in do minore” per soprano, baritono e quartetto d’archi – Giacomo Puccini, “Crisantemi” per quintetto d’archi – Samuel Barber “Adagio per archi” – Alberto Maria Giuri, “Lux Aeterna” per quintetto d’archi

L’Ensemble è composta da Claudia Di Carlo (soprano), Roberto Abbondanza (baritono), Francesca Vicari e Pierluigi Pietroniro (violini), Francesco Negroni (viola), Francesco Sorrentino (violoncello), e Maurizio Turriziani (contrabbasso).

Il ‘Lux Aeterna’, Concerto in ricordo del M.o Alberto Maria Giuri, avrà luogo martedì 17 settembre alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Eufemia di via Aurelio Saffi, 13, 06049 – Spoleto (PG).

Max