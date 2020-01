Concorsi pubblici Inps e polizia: ecco i bandi in arrivo e in scadenza nel 2020

Concorsi pubblici Inps e polizia: ecco i bandi in arrivo e in...

Novità sul fronte dei concorsi in ottica nuovo anno. Siamo appena arrivati al 2020 e ci si proietta con tante speranze verso nuove aspettative di lavoro. Si parla, nello specifico, di nuovi concorsi pubblici relativi ad Inps e alla Polizia con l’arrivo di nuovi bandi in arrivo e in scadenza nel 2020.

Quali? E’ presto detto. Ecco tutte le indicazioni e i termini in cui muoversi se interessati alle posizioni di lavoro nuove che si aprono in ambito concorsuale.

Concorsi pubblici Inps e polizia: come fare a partecipare, tempistiche e modalità

Mentre in alcuni casi i termini hanno la scadenza per i primi giorni dell’anno, altri concorsi invece sono in lista per i mesi che seguiranno. Si passa dalla scuola, con diverse posizioni già aperte e da aprire, fino all Inps. Senza dimenticare ll’aeronautica e le molto attese nuove posizioni tramite concorso per entrare nell’Agenzia delle entrate.

Eecco i principali bandi che saranno a disposizione per migliaia di nuove persone. Nella Scuola, via al decreto che sblocca il concorso per 24mila insegnanti precari.

Concorsi Scuola: insegnanti e ausiliari in lista per il 2020

Come indicato da Il Sole 24 Ore, i concorsi per la scuola riguardano il personale Ata (bidelli e addetti alle pulizie) ma anche gli insegnanti. Per i primi, il ministero dell’Istruzione ha pubblicato un bando per reclutare 11.263 dipendenti a tempo indeterminato.

Si può presentare domanda di partecipazione entro l’8 gennaio 2020, ma occorre avere almeno 10 anni (anche non continuativi, inclusi il 2018 e il 2019) di esperienza nel campo dei servizi ausiliari e di pulizia presso istituzioni scolastiche.

Arriveranno entro febbraio 2020, invece, i due bandi per l’assunzione di 48mila insegnanti di scuole medie e superiori. Metà sarà scelta tra i neolaureati e metà con un concorso straordinario destinato ai precari con 3 anni di servizio tra il 2008/09 e il 2019/20.

Concorso Aeronautica ed esercito: come, chi e quando partecipare

Nel comparto delle forze armate, è aperto fino al 5 gennaio 2020 il concorso del ministero della Difesa per 40 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell’aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico.

La selezione di queste figure avverrà tramite l’analisi dei titoli, e con esami scritti e orali, ma anche con ovvi accertamenti psico-fisici e attitudinali. Tra i requisiti, il non superamento dei 45 anni di età. Numeri

più alti per bando di reclutamento di 7mila unità nell’esercito. Il concorso è strutturato in quattro sezioni da 1.750 posti ciascuno: il primo è scaduto lo scorso 18 dicembre 2019, ma sono ancora aperti il secondo (domande tra il 24 febbraio e il 24 marzo 2020, arruolamento a settembre 2020), il terzo (domande tra il 19 maggio e il 17 giugno 2020, arruolamento a dicembre 2020) e il quarto (domande tra il 2 settembre e il 1° ottobre 2020, arruolamento marzo 2021).

Concorso per 120 nuovi commissari in polizia: chi può partecipare

Scade oggi 2 gennaio 2020 anche il concorso per commissari della polizia di Stato. Si parla di 120 posti, di cui 12 riservati al personale della polizia appartenente al ruolo degli ispettori e altrettanti posti al personale. Accesso solo per gli under 30.

Concorsi: in arrivo bandi Inps e Agenzia delle Entrate

E invece, per quanto concerne i già citati percorsi concorsuali di Inps e Agenzie delle Entrate?

Come spiega Il Sole 24 Ore, manca ancora la certezza sui tempi: non c’è ad oggi nessuna data certa per i bandi che daranno via a nuove assunzioni nell’Istituto nazionale di previdenza sociale e nell’Agenzia delle Entrate.

Il concorso Inps porterà all’inserimento di 1.869 nuovi dipendenti, per un massimo di 5.500 nuovi contratti entro la fine del 2020.

Riguardo l’Agenzia delle Entrate, si vocifera di cinque bandi 2.300 figure non dirigenziali e 300 dirigenti.

