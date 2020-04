Conferenza stampa Conte oggi: dove vedere la diretta streaming e tv, orario e novità

Coronavirus, conferenza stampa Giuseppe Conte in diretta streaming: dove vedere il discorso adesso

Nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte oggi, lunedì 6 aprile 2020, in diretta streaming e tv. Tra pochi minuti il Premier Conte si collegherà da Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri per illustrare a tutti gli italiani le ultime novità per far fronte all’emergenza Coronavirus in Italia. Da questa mattina il Presidente del Consiglio Conte è in riunione con i ministri del Governo per definire alcune novità necessarie per superare la pandemia da Covid-19. Tra i temi trattati oggi da Conte il decreto scuola, il decreto liquidità per le imprese e molto altro.

Conferenza Conte: come guardare in diretta streaming e tv l’evento

Per guardare la conferenza stampa di oggi 6 aprile 2020 in diretta streaming e tv è sufficiente collegarsi sui canali social di Giuseppe Conte. Nel dettaglio il discorso del Presidente del Consiglio sarà trasmesso in tempo reale sulla sua pagina Facebook ufficiale e su YouTube dal canale di Palazzo Chigi. Per chi preferisce vedere la conferenza in televisione ricordiamo i canali all news SkyTg24, TgCom24 e Rai News 24 che seguiranno l’evento di stasera. Al momento non è stato ufficializzato l’orario di inizio della conferenza di Giuseppe Conte, con buona probabilità il discorso si terrà intorno alle ore 20.20, al termine del Cdm di oggi, 6 aprile.