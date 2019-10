Consigli fantacalcio 7^ giornata: 5 centrocampisti da schierare

La settimana europea si è conclusa tra luci e ombre, con la vittoria della Lazio e il pareggio della Roma che lascia l’amaro in bocca. Archiviate Champions e Europa League è tempo di tuffarsi nel fantacalcio, che inizierà ufficialmente sabato visto il rinvio di Brescia-Sassuolo previsto per venerdì sera.

Come al solito sono tanti i dilemmi che accompagnano i fantallenatori nella scelta della formazione. Tra ballottaggi e stati di forma da rivede la settimana giornata segna la prima linea di confine oltre lòa quale è possibile tracciare un primo e provvisorio bilancio dell’avvio di stagione. Niente giudizi affrettati però: la stagione è lunga e ha ancora molto da dire.

Fantacalcio, 5 centrocampisti per la settima giornata

È importante avvicinarsi alla prossima giornata di fantacalcio con tutti gli strumenti giusti per poter scegliere al meglio la formazione da schierare al fantacalcio per la settimana giornata di Serie A. Dopo avervi consigliato scommesse e attaccanti, ora è il turno dei centrocampisti.

C’è chi sta tornando dopo un infortunio come Nainggolan, o chi come Kluivert sta confermando di essere un’ottima scommessa. Impossibile poi rinunciare a Sensi, vera arma in più dell’Inter in questo avvio di stagione. Guai a lasciare fiori Papu Gomez poi, dopo la doppietta con il Sassuolo vuole ripetersi. Un po’ come Ribery, già diventato idolo a Firenze. Di seguito i 5 centrocampisti consigliati:

Nainggolan

Sensi

Kluivert

Ribery

Papu Gomez