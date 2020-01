Consorsone: il Campidoglio assumerà oltre 1500 persone

Con le graduatorie che, da allora – fra ritardi e ricorsi – sono ancora ‘in essere’, era dal 2010, quando la giunta Alemanno diede vita ad una maxi assunzione di 1.995 dipendenti, che il Comune di Roma non annunciava un concorso simile per quantità di assunzioni.

Stiamo parlando infatti del mega bando che il Campidoglio (alla luce dei 52 anni di media dell’attuale personale capitolino), si appresta a diffondere, che prevede l’assunzione di ben 1.512 dipendenti. Nello specifico, si tratta di 1.470 funzionari, 42 dirigenti, 500 vigili, 350 tra istruttori e funzionari amministrativi, 200 tecnici per edilizia e ambiente, 140 assistenti sociali, 100 tecnici informatici, ed anche educatori ed avvocati ed educatori.

Come ha spiegato la Raggi annunciando l’iniziativa, “Nel 2016 il 18% dei dipendenti era over 60 e il 40% oscillava tra i 51 e i 60 anni. Per assicurare ricambio generazionale abbiamo messo in campo un lavoro titanico, con l’ assunzione tra il 2016 e il 2020 di 6mila persone nei vari settori: personale amministrativo, maestre e insegnanti, agenti di Polizia Locale, tecnici e giardinieri. Con questo concorso – ha spiegato ancora la sindaca – vogliamo assicurare a Roma Capitale una programmazione sistemica, tramite un’organizzazione solida, in grado di durare nel tempo e di fortificare l’ente”.

