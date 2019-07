‘Cops – Una banda di poliziotti’… in cerca di reati

“E’ una commedia che legge il contemporaneo grazie ad uno strepitoso cast di attori. Una commedia che racconta la nostra realtà e dimostra come il linguaggio della commedia, sia probabilmente il più adatto, a descrivere le contraddizioni del nostro tempo e del nostro paese. Una commedia che rivela la sua originalità nella mescolanza dei generi, dalla Commedia al Poliziesco”, spiega il già autore di ‘Benvenuti al Sud‘, lo sceneggiatore e regista Luca Miniero, introducendo il film che sta realizzando in questi gionri nelle terre di Puglia. Una trama semplice per una commedia ‘giusta’ e divertente, con interpreti perfettamente aderenti ai ruoli loro assegnati. Parliamo di Claudio Bisio, Stefania Rocca, Giulia Bevilacqua, Francesco Mandelli, Pietro Sermonti, Dino Abbrescia, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, attori che andranno ad animare una stazione di polizia persa nelle campagne del leccese, dove praticamente non succede mai nulla. Tale è la serenità che regna nel luogo, da mettere in serio pericolo di sopravvivenza la presenza stessa di questi umani ed aderenti – alla realtà – agenti. Cosa fare?

Come afferma in proposito il direttore Produzioni Originali Sky Italia, Nils Hartmann, “I film (‘Cops – una banda di poliziotti’, questo il titolo, ispirato a Kops, film svedese del 2003), conferma ed evolve l’impegno di Sky nel filone comedy, genere molto apprezzato dal nostro pubblico, puntando a costruire storie di successo, nel solco di quanto facciamo già da più di un decennio con il drama. Trattasi di un racconto di genere che mescola il poliziesco alla commedia, con ingredienti semplici, lavorati con grande originalità, e personaggi perfettamente caratterizzati. Il tutto nel segno della qualità e del talento di Luca Miniero – tiene a precisare Hartmann – e di uno straordinario gruppo di attori, guidato da Claudio Bisio, la cui forza corale esalta il valore di tutta la produzione. Ancora una volta, i migliori talenti italiani trovano in Sky un ambiente altamente stimolante in cui scrivere e raccontare le loro storie. In questo caso con lo sfondo di un pezzo d’Italia bellissimo, anch’esso assoluto protagonista”.

Come dicevamo Sky Original, che trova nella produzione, Sky, Drymedia, Picture Show, Memfis Film, Apulia Film Commission, poi in esclusiva su Sky Cinema, ‘Cops – Una banda di poliziotti’ lascia intendere che, quest’accolita di brave persone, decisa a difendere il proprio posto di lavoro, sia dunque costretta a ‘creare’ dei reati (ma nulla di grave), per motivare la presenza degli agenti nella cittadina pugliese.

Una formula vincente che abbraccia la migliore commedia italiana e che, come aggiunge l’amministratore delegato Drymedia, Fabrizio Ievolella, “Siamo partiti da un high concept svedese, un film di successo con un’idea molto efficace, e abbiamo sviluppato con Luca Miniero un racconto che unisce i generi comedy e poliziesco in una scrittura brillante, valorizzata da un cast di grandi attori capitanati da Claudio Bisio“.

Un film senz’altro da vedere per farsi finalmente delle sane risate senza volgarità o trovate becere…

Max