Cori tifosi Roma, Lazio contro giornalista Sky. Sara Benci: “Un equivoco”

(Adnkronos) – Cori dei tifosi della Roma contro la Lazio durante la presentazione di Paulo Dybala, il commento della giornalista Sky Sara Benci non piace alla società biancoceleste che protesta. Arrivano le scuse della giornalista per chiudere il caso. La vicenda si apre nella serata di martedì 26 luglio, quando Dybala si presenta al popolo giallorosso nel suggestivo evento all’Eur. Migliaia di tifosi della Roma davanti al Colosseo Quadrato tra cori che finiscono per bersagliare i cugini biancocelesti. Il commento dagli studi di Sky non piace alla Lazio. “Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a quel coro si dia evidenza con ironie da studio del tutto inappropriate. Ci aspettiamo da Sky e dalla diretta interessata, Sara Benci, le scuse ai tifosi della Lazio: se proprio non si riesce ad essere imparziali, come dimostrano diversi episodi negli anni, si può e si deve almeno avere rispetto per i tifosi e gli abbonati biancocelesti”, la posizione espressa dalla Lazio sul proprio sito.

“Mi dispiace che quanto andato in onda ieri in occasione della presentazione di Dybala ai tifosi, possa aver generato un equivoco su quali fossero le reali intenzioni del mio commento. Ho già spiegato in un post su Instagram che non mi crea alcun disagio, né professionale né personale, l’accusa di essere tifosa di una qualunque squadra, semplicemente perché non lo sono, faccio la giornalista”, le parole di Sara Benci.

“Ogni giorno ricevo messaggi in cui sono associata a colori diversi e in ogni caso cerco di farmi scivolare addosso le offese gratuite, accettando le critiche costruttive perché fanno parte del mestiere e della crescita personale. Detto questo, chiedo scusa a tutti i tifosi che si possono essere sentiti offesi da un commento che nulla aveva a che vedere con la loro squadra, ma voleva essere un elogio delle sane passioni che governano lo sport che amiamo. Dallo studio di Sky Sport 24, durante la diretta, non ho sentito i cori contro la Lazio e il mio riferimento era semplicemente a quelli ascoltati e raccontati fino a quel momento, con la grande partecipazione di pubblico e l’entusiasmo dei tifosi per il nuovo acquisto. Ribadisco: il mio lavoro vive e si alimenta delle passioni dei tifosi e io le faccio mie ogni volta, di qualunque colore”, conclude.