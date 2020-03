Coronavirus, a Roma gli idranti della Polizia in campo per la sanificazione delle strade

Coronavirus, a Roma gli idranti della Polizia in campo per la sanificazione...

La Polizia di Stato partecipa all’attività di sanificazione delle strade di Roma con gli idranti del Reparto Mobile.

E’ stata organizzata questa mattina, dalla Questura di Roma, in collaborazione con il Comune e l’Ama, un’attività di sanificazione delle strade della Capitale, che ha visto come obiettivi gli ospedali, il centro e le zone periferiche della città, per far fronte all’emergenza Covid 19. La Polizia di Stato ha fornito il suo contribuito alla cittadinanza mettendo in campo gli idranti del Reparto Mobile di Roma. L’attività di sanificazione proseguirà anche nei prossimi giorni.