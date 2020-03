Coronavirus, carte di identità e documenti scaduti saranno validi fino al 31 agosto 2020

L’emergenza Coronavirus in Italia ha portato numerosi uffici a chiudere o comunque a limitare gli orari di apertura al pubblico. Inoltre, visto che il Governo ha deciso di limitare gli spostamenti degli italiani per evitare assembramenti, è stato deciso che tutti i documenti scaduti e le carte d’identità resteranno valide fino al 31 agosto 2020.

Coronavirus, documenti in scadenza: come comportarsi

Sono infatti state prorogate le scadenze di alcuni documenti per tutti i cittadini italiani, anche se i vostri documenti d’identità riportano una data di scadenza di questi giorni (o sono già scaduti) potrete comunque stare tranquilli fino a fine agosto. Se infatti verrà confermata la bozza del decreto sull’emergenza Covid-19 non sarà necessario rinnovare immediatamente i documenti in scadenza così da limitare gli spostamenti ed evitare assembramenti in uffici comunali e simili. Tuttavia è da sottolineare il fatto che questi documenti scaduti hanno validità solo nel territorio italiano e non risultano validi per viaggi all’estero.