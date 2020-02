Coronavirus: Codogno in quarantena

La polizia locale di Codogno ha notificato l’ordinanza del sindaco.

Circa 250 persone sono a rischio quarantena e si cerca una struttura in grado di ospitarle, chiusi una ottantina di esercizi pubblici tra cui bar e ristoranti.

Le autorità invitano i cittadini a rimanere in ambito domiciliare e a non recarsi in Pronto Soccorso in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori ma di contattare il 112 che valuterà ogni caso singolarmente ed eventualmente interverrà a domicilio, l’invito è esteso anche ai comuni limitrofi tra cui Casalpusterlengo.