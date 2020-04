Coronavirus, come asciugarsi le mani: tovaglioli di carta meglio degli asciugamani ad aria calda

Le nuove ricerche mostrano che i tovaglioli di carta sono migliori degli asciugamani ad aria per la rimozione di virus come il coronavirus. In base a questo studio, per le persone che non si sono lavate le mani correttamente, l’uso di asciugamani di carta è sostanzialmente più efficace degli hand dryer per rimuovere i germi dalle mani.

Gli scienziati affermano che l’asciugatura delle mani è importante per ridurre al minimo la diffusione di microbi pericolosi, incluso il nuovo coronavirus. La mancata rimozione aumenta il trasferimento ad altre superfici e le opportunità di diffusione e trasmissione ad altre persone.

Lavarsi le mani contro il coronavirus: uno studio afferma che è meglio asciugarle con tovaglioli di carta

Il nuovo studio del Regno Unito ha indagato se il modo in cui asciugi le mani in un bagno pubblico ha fatto la differenza nella trasmissione del virus in un ambiente ospedaliero. Ines Moura, dell’Università di Leeds, ha dichiarato: “Riteniamo che i nostri risultati siano rilevanti per il controllo del nuovo coronavirus che si sta diffondendo a ritmi alti in tutto il mondo. I fazzoletti di carta dovrebbero essere il modo migliore per asciugare le mani dopo il lavaggio e quindi ridurre il rischio di contaminazione da virus e diffusione.”

I ricercatori hanno anche notato che le loro scoperte hanno un’importanza particolare poiché si è verificata una migrazione generale dall’uso di asciugamani di carta agli asciugamani ad aria in molte aree e aree del mondo. Nella loro ricerca, quattro volontari hanno simulato la contaminazione delle loro mani o delle mani guantate usando un batteriofago che è un virus che infetta i batteri e che è innocuo per l’uomo.

Le loro mani non sono state lavate dopo la contaminazione per simulare mani scarsamente o inadeguatamente lavate. Per le persone che non si sono lavate le mani correttamente, l’uso di asciugamani di carta è sostanzialmente più efficace degli asciugamani per rimuovere i germi sulle mani.