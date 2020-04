Coronavirus Fase 2: quando riaprono parrucchieri, barbieri e centri estetici. Conte fissa la data a giugno

Il 4 maggio inizia la Fase 2 dell’emergenza coronavirus, lo ha annunciato Giuseppe Conte in conferenza stampa. “Se amate l’Italia mantenete le distanze”, è questo lo slogan lanciato dal premier che ha reso note le differenze rispetto alla prima fase. Le differenze sostanziali sono da ricercare nella possibilità di potersi recare dai parenti purché vivano nella nostra stessa Regione.

Per il resto rimangono valide le motivazioni per gli spostamenti vigenti finora, quindi: comprovate necessità di lavoro e salute. Sono altresì permessi allenamenti individuali anche in parchi e ville. Per quanto riguarda il lavoro dal 4 maggio riprenderanno le attività ritenute primarie, di cui non fanno parte parrucchieri, barbieri, centri estetici e centri massaggi.

Parrucchieri e barbieri dal 1 giugno (forse)

Per quanto parrucchieri, barbieri, centri estetici e centri massaggi quindi quando riaprono?Conte è stato chiaro: “C’è l’intenzione di farli riaprire il 1 giugno”. Ma ha poi aggiunto: “Essendo lavori in cui il contatto fisico è necessario dovremo osservare un periodo per capire se la data indicata è compatibile con la curva dei contagi in essere in quel periodo”, ha chiarito Conte. Il primo giugno potrebbe essere quindi la della riapertura, ma ancora non è ufficiale.