Coronavirus, gli approfondimenti della Rai oggi 27 Marzo 2020: Speciale TG1 e Frontiere. Canali, orari, temi, ospiti

Per informare i cittadini italiani circa la situazione relativa alla pandemia dovuta al coronavirus, la Rai mette in campo tutte le sue forze in tutte le fasce orarie. In particolare, nella serata, anche oggi 27 Marzo ci saranno ulteriori approfondimenti sul Covid-19 e sulla grande emergenza che stiamo vivendo.

Ecco quali sono, dove vederli e su corsa verteranno questi speciali di approfondimento della Rai.

Coronavirus, Rai oggi 27 Marzo 2020: Speciale TG1 e Frontiere. Canali, orari, temi, ospiti

Andrà in onda oggi lo Speciale Tg1 – “Resistere” sull’emergenza coronavirus: quando, e come, ne usciremo? Questo si chiede lo speciale.

La crisi sanitaria, accompagnata da quella economica, sta attanagliando soprattutto le fasce più deboli della popolazione e il peso sul sistema politico e economico avrà anche une ripercussione nei rapporti con l’Unione Europea.

Saranno questi alcuni dei temi di “Resistere”, lo Speciale del Tg1 in onda in prima serata venerdì 27 marzo, alle 21.30 su Rai1. Ospiti di Emma D’Aquino, oltre al Ministro della Salute, Roberto Speranza, il professor Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata e direttore scientifico della società italiana di malattie infettive e il dottor Paolo D’Ancona, epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità.

In più, collegamenti in diretta con le zone più colpite dall’emergenza, in particolare la città di Bergamo.

Frontiere Diario di una Pandemia: speciale coronavirus

Stiamo vivendo “la crisi peggiore del dopoguerra”, ha detto di recente il presidente del Consiglio Conte. E all’emergenza sanitaria ed economica si somma il dramma delle singole nostre vite, ed è a loro che è dedicato lo speciale di “Frontiere – Diario di una pandemia” condotto da Franco Di Mare, in onda venerdì 27 marzo alle 23.20 su Rai1.

