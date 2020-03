Coronavirus, il bollettino di oggi 14 marzo: “527 guariti, 2.795 contagiati e 175 morti rispetto a ieri”

Consueto bollettino della giornata per fornire i numeri aggiornati a oggi venerdì 14 marzo. A fornirlo è Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza della Protezione Civile: “I malati in Italia sono 17.750, 2.795 in più rispetto a ieri. Il numero di contagiati totali, invece, tenendo conti di guariti e decessi è di 21.157“.

Continua Borrelli: “I guariti finora sono 1.966, 527 in più rispetto a ieri. I morti invece 1.441, 175 in più“. Questi i numeri forniti dal commissario della Protezione Civile, che ha assicurato che stanno lavorando giorno e notte per cercare mascherine e respiratori.