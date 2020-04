Coronavirus, lavaggi alta temperatura: può sopravvivere fino a 92°?

Con i casi di coronavirus in tutto il mondo ora a oltre 2,7 milioni, le preoccupazioni sulla malattia sono ormai diffuse. Mentre molti esperti hanno consigliato che lavare i vestiti con un lavaggio caldo per aiutare a uccidere il virus, un nuovo studio suggerisce che non è così.

Lo studio, condotto da ricercatori dell’Università di Aix-Marsiglia, ha scoperto che il virus può effettivamente sopravvivere a temperature fino a 92 ° C.

Coronavirus, fino a che temperatura sopravvive. Ecco perché non serve il lavaggio ad alta temperatura

Nello studio, il team ha utilizzato cellule di un paziente coronavirus a Berlino per testare gli ambienti in cui potrebbe sopravvivere. Come parte del test, i ricercatori hanno lentamente riscaldato le cellule a 60° C.

I risultati hanno mostrato che il virus potrebbe sopravvivere e replicarsi a questa temperatura in ambienti non sterili. I ricercatori hanno quindi riscaldato ulteriormente il virus a 92° C e hanno scoperto che poteva sopravvivere fino a 15 minuti.

I risultati destano preoccupazioni su come il coronavirus viene gestito dai ricercatori nei laboratori. I tamponi vengono generalmente riscaldati a 60° C per 30 minuti per essere “disinfettati“, ma i risultati suggeriscono che ciò potrebbe non essere sufficiente.

I ricercatori hanno scritto: “I risultati presentati in questo studio dovrebbero aiutare a scegliere il protocollo più adatto per l’inattivazione al fine di prevenire l’esposizione del personale di laboratorio incaricato del rilevamento diretto e indiretto di Sars-CoV-2 a scopo diagnostico”.

Nel frattempo, i risultati indicano anche che anche un lavaggio a caldo potrebbe non essere sufficiente per uccidere il coronavirus se è sui tuoi vestiti. Sulla base dei risultati, potrebbe essere saggio lavare i vestiti a fuoco vivo con aggiunta di candeggina.