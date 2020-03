Coronavirus Lombardia, i dati di oggi sabato 21 marzo: 546 morti, 2.139 guariti

Il coronavirus continua a mietere paura e vittime, soprattutto nel nord in Italia e in Lombardia. Come ogni giorno la Regione ha reso noti attraverso un bollettino, i numeri della giornata, che purtroppo non sono confortanti.

Crescono infatti i numeri dei decessi, che solo nelle ultime 24 ore sono stati 546. Aumentano anche i guariti, 2.19 nell’ultima giornata. Sono invece 3.251 i contagi giornalieri che portano il totale a 25.515 da quando è scoppiata la pandemia. Attualmente si trovano in ospedale 523 persone, più 523 rispetto a ieri, di cui 1.093 in terapia intensiva. I decessi totali sono invece 3.095.

A fronte di questi numeri in crescita costante 243 sindaci della Lombardia hanno lanciato un appello accorato: “È arrivato il momento di fermarci, ma per davvero. Confidiamo in voi. Al momento – spiegano – riteniamo che l’adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l’unica ed auspicabile soluzione per una tragedia che sembra oggi, che i contagi aumentano inesorabili, non avere fine”, hanno spiegato i sindaci.