Coronavirus: Occhio alle truffe!

Il panico creato dall’emergenza Coronavirus non ferma truffatori e malviventi che, anzi, approfittano della situazione per tentare di truffare la popolazione con falsi test.

E’ quanto sembra sia accaduto nei comuni di Zibido San Giacomo e Solaro, alle porte di Milano.

Il comune di Zibido San Giacomo ha divulgato una nota informativa sul proprio sito che riporta testualmente:

“Il comando dei Carabinieri di Binasco ci informa che alcuni truffatori si fingono paramedici che effettuano gratuitamente un test per il coronavirus, con l’obiettivo di accedere alle abitazioni private e derubare le persone.

Vi raccomandiamo di non far entrare in casa sconosciuti e di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine.”

Si consiglia quindi di prestare la massima attenzione nel caso si dovessero notare movimenti sospetti e di avvisare prontamente le autorità.