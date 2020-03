Coronavirus, positivo nucleo familiare poliziotto Roma: sospese lezioni corso Informatica alla Sapienza canale AL

Sono positivi al test moglie, due figli ed una cognata dell’agente di Polizia di Stato positivo al test per il nuovo coronavirus. Il nucleo familiare è sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente. Lo comunica l’Istituto Spallanzani di Roma nel bollettino medico quotidiano.



A seguito di ciò, in via precauzionale ed in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica, sono state sospese le attività didattiche del Liceo Pascal di Pomezia, frequentato da uno dei figli, e le lezioni del corso di Laurea in Informatica della Università Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall’altro figlio.