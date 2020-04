Coronavirus, si è contagiosi fino a 8 giorni dopo guariti. Parlano gli esperti

Con i casi di coronavirus in tutto il mondo che continuano ad aumentare, i timori sulla diffusione del virus sono ormai diffusi. Ora, un nuovo studio ha scoperto che la metà dei pazienti con coronavirus ha ancora la malattia fino a otto giorni dopo la scomparsa dei sintomi.

Nello studio, i ricercatori dell’Università di Yale hanno studiato 16 pazienti affetti da coronavirus che sono stati trattati e rilasciati dal PLA General Hospital di Pechino.

I ricercatori hanno raccolto e analizzato campioni di tampone dalla gola dai pazienti a giorni alterni. La dottoressa Lokesh Sharma, co-conduttrice dello studio, ha spiegato: “Il risultato più significativo del nostro studio è che metà dei pazienti ha continuato a diffondere il virus anche dopo la risoluzione dei sintomi. Le infezioni più gravi possono avere tempi di diffusione ancora più lunghi.”

I pazienti nello studio presentavano tutti sintomi lievi, tra cui febbre, tosse e difficoltà respiratorie. In media, ci sono voluti cinque giorni per far apparire i loro sintomi, mentre la durata media dei sintomi era di otto giorni.

Mentre i ricercatori sottolineano che si trattava di un piccolo studio, sperano che i risultati incoraggino le persone a prolungare il tempo di quarantena. Il professor Lixin Xie ha dichiarato: “Se hai avuto lievi sintomi respiratori da COVID-19 e sei rimasto a casa per non infettare le persone, prolunga la quarantena per altre due settimane dopo il recupero per assicurarti di non contagiare gli altri.”