Un altro cambiamento in palinsesto Rai e ancora una nuova doverosa sospensione in uno dei programmi più seguiti della tv pubblica: a causa del Coronavirus e, nello specifico, della positività al Covid 19 di una truccatrice Rai di Milano, è stato sospeso Detto Fatto.

Coronavirus, sospeso Detto Fatto: truccatrice Rai di Milano positiva

Detto Fatto chiude. Per il momento. Il programma è sospeso. Il Coronavirus ha bloccato dunque anche le registrazioni di Detto Fatto. Nelle scorse ore è emerso che una truccatrice in servizio alla Rai di Via Mecenate a Milano era positiva al tampone.

Il primo a darne comunicazione è stato il sito Dagospia, secondo cui le registrazioni di Detto Fatto sono state sospese: allo staff è stato chiesto di non uscire dal Centro di produzione, che dovrebbe essere chiuso per 14 giorni.

Nei giorni scorsi, la presentatrice del programma pomeridiano, Bianca Guaccero, si era assentata dalla conduzione per le registrazioni di Una Storia da Cantare. La sua assenza pare anche essersi allungata per motivi di salute: la conduttrice, tramite i social, aveva precisato di avere un problema gastrointestinale e non il Coronavirus.