Coronavirus, test rapido in un’ora pronto e subito il risultato: ok studio San Matteo di Pavia e Spallanzani di Roma

Coronavirus, test rapido in un’ora pronto e subito il risultato: ok studio...

Un test rapido per il Coronavirus è pronto: basterà un’ora per il risultato. E’ quanto emerge grazie all’alacre lavoro di un team di ricercatori del San Matteo di Pavia e dello Spallanzani di Roma i quali hanno creato un protocollo di test molecolare che permette di identificare il coronavirus in appena un’ora.

Coronavirus: si può sapere se si è positivi in appena un’ora: ecco come e dove

Dunque i ricercatori del San Matteo di Pavia e dello Spallanzani di Roma hanno portato a compimenti uno studio relativo ad un esame molecolare realizzato tramite prelievo di sangue che consente di identificare la contrazione del Coronavirus in tempi rapidissimi.

In questa fase i risultati degli studi sono al vaglio delle autorità ed entro la fine di marzo proprio il San Matteo di Pavia dovrebbe avere il via libera per questo test volto a velocizzare le diagnosi del Coronavirus.

Questa iniziativa medico-scientifica rappresenta un importantissimo risultato perchè, i tamponi in uso ad oggi necessitano, in media, dalle 5 alle 7 ore per ottenere il risultato.

Il test sul al contrario, consente di ottenere un risultato appena in un’ora. Questo dà la possibilità ai medici dell’ospedale di poter intervenire con maggior prontezza e solerzia e decidere con maggiore rapidità come comportarsi con i singoli pazienti, il che porta a ridurre non solo i tempi d’attesa ma anche i tempi di terapia.