Coronavirus, ultime notizie: nuovi contagi in Italia e due morti

Il nuovo Coronavirus Covid-19 in Italia continua a spaventare. Dopo le ultime notizie di ieri che ha visto casi accertati in Lombardia e in Veneto, oggi sabato 22 febbraio 2020 arrivano aggiornamenti sul numero di persone contagiate.

In Lombardia il numero dei casi è salito a 25 mentre in Veneto le persone con Coronavirus sono 3. Nelle ultime ore il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che a breve anche in Veneto verranno adottate misure protettive simili a quelle che sono state adottate nei dieci comuni lombardi colpiti dal virus.

Secondo i dati rilasciati dalla Johns Hopkins University, ad oggi il Coronavirus ha portato alla morte di 2.360 mentre il numero di contagi è arrivato a 77.662. I pazienti guariti dal Coronavirus sono 21.029. Sul tema è intervenuto anche il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom che informa sui rischi e sui pericoli del Coronavirus: solo nel 2% dei casi il virus risulta fatale, per l’80% dei casi il contagio è lieve mentre nel 20% risulta ad un livello “critico”.

Coronavirus Italia: morto a Padova Adriano Trevisan

È Adriano Trevisan il primo morto in Italia per Coronavirus. L’uomo, di 78 anni, è morto venerdì sera all’ospedale di Schiavonia (Padova). Adriano Trevisan era di Vo’ Euganeo ed era un ex titolare di una impresa edile. Trevisan aveva tre figli, uno dei quali era stato sindaco di Vo’. Sulla morte dell’uomo stroncato dal Coronavirus è intervenuto anche il governatore Luca Zaia che ha affermato che “non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire” all’ospedale del capoluogo euganeo a causa delle sue gravi condizioni in cui versava, l’uomo era infatti ricoverato da circa dieci giorni per precedenti patologie.

Coronavirus in Veneto, Luca Zaia: “Non sappiamo chi sia il paziente zero”

Nella mattinata di sabato 22 febbraio il governatore Luca Zaia ha dichiarato che al momento non è chiaro chi sia il paziente zero che ha infettato le tre persone risultate positive ai test del Coronavirus. Come annunciato pochi minuti fa da Zaia: “È confermato il nuovo caso di un uomo di 67 anni che è ricoverato ora in terapia intensiva a Padova. Adesso arriveranno anche i test sui familiari degli altri due pazienti, uno dei quali, purtroppo, è deceduto”. “Questo ultimo caso è un altro caso che fa ‘scuola’ perché non c’è alcun contatto da portatore primario e quindi si può dire che questi tre casi che il virus è ubiquitario come accade per la sindrome influenzale che non si sa da chi la si è presa”.

Coronavirus in Italia: seconda vittima in Lombardia

Le vittime del Coronavirus in Italia sono 2. Pochi secondi fa l’Ansa ha battuto una notizia secondo cui una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno è deceduta.