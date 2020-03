Coronavius, il bollettino della protezione civile di oggi domenica 22 marzo: 942 guariti, 651 morti

Come ogni giorno si rinnova l’appuntamento con la protezione civile, chiamata ad aggiornare il paese sui numeri dell’emergenza coronavirus. Nelle ultime ore la curva dei contagi e dei decessi è salita ulteriormente, così come quella dei guariti.

Gli ultimi tristi numeri indicano l’Italia come il paese più colpito dal coronavirus nel mondo per quanto riguarda i decessi, superiori addirittura a quelli della Cina. Il picco non è ancora arrivato, si potrà registrare, dicono gli esperti, solamente quando la diminuzione dei casi di contagio sarà costante per almeno tre o quattro giorni. Scenario al momento lontano.

Il bollettino delle 18 della protezione civile

Come al solito il capo della protezione civile Borrelli è chiamato a dare i freddi numeri di un’epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese e il mondo intero. La conferenza stampa della protezione civile è attesa alle 18 come ogni giorno.

Questi i numeri forniti da Borrellu

Guariti: 942, che porta il totale a 7.024

Positivi: 3.947, totale 36.638

Decessi: 651 oggi

Per quanto riguarda i decessi Borrelli ha anunciato: “I numeri minori minori a ieri, in controtendenza, ci auguriamo che possano essere confermati nei prossimi giorni”