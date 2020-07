Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 16 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 16 Luglio 2020: ancora un’altra giornata all’insegna delle sfide a suoni di pietanze, preparazioni, stili e design interni per poter valutare chi è al top. Dunque anche oggi il suo passaggio in tv Cortesie per gli ospiti, con nuove puntate: ma a che ora andranno in onda e quante sono le puntate di oggi? E su cosa si baseranno le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 16 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti è un reality show italiano in onda su Real Time che si incentra su prove culinarie come la presentazione, l’accoglienza e il tipo dei piatti. Vengono giudicate la serata e i concorrenti sulla base di quel viene proposto in termini di arredo della casa, su come è apparecchiata la tavola e della compagnia agli ospiti e ovviamente sulle portate da servire.

Ma oggi cosa succede? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 16 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 16 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni su Cortesie degli ospiti in onda oggi 16 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre. Oggi, in onda, ai seguenti orari, queste specifiche puntate:

11:50 Cortesie per gli ospiti – Omar e Federico vs. Elena e Cristina

Omar e Federico faranno incrociare le radici nord africane e la tradizione romana. Elena e Cristina rispondono in questa puntata con le rievocazioni storiche.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Melania ed Eleonora vs. Antony e Loretta

In questo episodio Melania ed Eleonora fanno un menù a tema “matrimonio“. Antony e Loretta puntano sul tema “Nobiltà del palato“, chi vincerà?

13:50 Cortesie per gli ospiti – Lucia ed Emanuela vs. Anna e Angela

Nel terzo episodio di giornata, invece Lucia ed Emanuela si giocano la sfida con vivo entusiasmo. Anna e Angela vogliono vincere con le specialità gastronomiche del sud pontino.

18:25 Cortesie per gli ospiti – Claudia e Melania vs Gabriele e Giorgia e Valentina

Invece in questa puntata il menù di Claudia e Melania è fondato al design. Le sfidanti, Giorgia e Valentina, amano i vini e i dolci. Il loro menù sarà una sintesi di queste loro passioni. Una sfida tutta al femminile, chi la spunterà?

19:30 Cortesie per gli ospiti – Gabriele e Daniele vs. Simona e Laura

Gabriele e Daniele invece in questa puntata rendono un omaggio allo zafferano. Simona e Laura vogliono stupire gli ospiti con una serata che ricorda il mare in una cornice di elegante design.

20:25 Cortesie per gli ospiti – Claudia e Rosanna vs. Alessandro e Cristina

Claudia e Rosanna, dette ‘Le Sisters‘, rilanciano un menù di contrasti. Alessandro e Cristina rispondono con i sapori genuini della campagna laziale.