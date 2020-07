Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 22 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 22 Luglio 2020 ritorna ancora un’altra volta in tv con di nuovo un appuntamento bis: l’appuntamento è doppio dal momento che prima della versione ‘ordinaria’ vi è quella B&B. Pertanto anche oggi 22 luglio un’altra serie di puntate basate sulla presentazione dei piatti e sul loro gusto. Cortesie per gli ospiti è pronto a tornare in onda: ma che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa racconteranno le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 22 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti come ben sanno gli appassionati, è un format reality show italiano in onda su Real Time che si base su sfide di cucina sul piano della presentazione, l’accoglienza e la qualità dei piatti. Sono analizzate le arti culinarie, l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate.

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Ma oggi cosa accadrà? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 22 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 22 Luglio 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 22 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

12:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Locanda Settimo Cielo vs. Torre di Vico

In questa prima puntata odierna rivedremo Alessandra e Patrizia alla conduzione di un rustico B&B pet-friendly e plastic-free. Giulia e Maria li sfidano nella loro maison d’epoca viterbese.

13:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Masseria Mozzone vs. Materiis

In questa seconda puntata invece vediamo Fiorella e Francesco gestire una struttura antica, restaurata rispettando le tradizioni. Elena e Angelica replicano con un B&B in pietra, immerso tra i trulli.

14:20 Cortesie per gli ospiti –Francesca e Paolo vs. Elisabetta e Mauro

Francesca e Paolo portano a tavola un menù dal sapore di mare con accostamenti esotici. Elisabetta e Mauro puntano ad un menù dai sapori bucolici.

18:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.9

Dopo la pausa e il ritorno in onda in pomeridiana, vedremo Gabrielle e Giulia condividere uno stile di vita, il fruttarianesimo. Le loro avversarie Tatiana e Rosalia, invece, sono onnivore.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Federica vs. Fabio e Fausto

Nella penultima puntata di oggi, Francesca e Federica preparano un menù dai sapori del mare, fra tradizione e innovazione. Fabio e Fausto le sfidano con i profumi del litorale laziale.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Giorgia e Valentina vs. Federica e Silvia

Ultima puntata odierna: a giocare ci sono Giorgia e Valentina, sorelle diverse, con un menù a base di alimenti ‘idroponici‘. Federica e Silvia, mamma e figlia, le sfidano giocandosi tutto sull’arredamento.