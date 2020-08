Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 24 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 24 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 24 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 24 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 24 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 24 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:40 Cortesie per gli ospiti – Ep.20

Nel primo episodio che Real time ma da in onda oggi si assiste al menù di Federica e Simone basato su gusti e sapori esotici. I loro avversari saranno Giuseppina e Maria, sorelle, portano a tavola un menù dai sapori ortolani.

12:45 Cortesie per gli ospiti – Ep.21

In questo episodio che ci porta all’ora del pranzo canonico, Martina e Luisa, madre e figlia, basano il loro menù sul loro grande amore per la Florida. I loro avversarsi, Fabio e Ottaviano, padre e figlio, si ispirano alla cucina classica romana ma a km 0.

13:45 Cortesie per gli ospiti – Ep.22

Circa un’ora dopo, è la volta di Gianfrancesco e Simone, da poco sposi e con la passione per la musica, che servono in tavola un menù ispirato a Mozart. A sfidarli le amiche Federica e Sabina, che opteranno per i gusti e sapori dell’orto.

Aggiornamento ore 10-27

18:15 Cortesie per gli ospiti – Luciana e Roberto vs. Federica e Giorgia

Nella puntata del preserale in replica invece ecco Luciana e Roberto e la serata dedicata alla loro Napoli. I loro competitor, Federica e Giorgia puntano su una cena basata sui ricordi d’infanzia.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Guendalina e Arianna vs. Marco e Mirko

Subito dopo, ecco Guendalina e Arianna con a tavola grandi contrasti. Invece Marco e Mirko replicano con gusti accesi e mille sfumature.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Ep.32

Ultimo appuntamento della giornata con Luca e Lelah e una serata dai sapori e dai profumi esotici. I loro sfidanti Luca e Roberta ribattono con un menù gustoso senza però perdere di vista il loro stile di vita salutista.

aggiornamento ore 18.01