Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 25 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 25 Luglio 2020 si ripresenta in TV con nuovi episodi. Cosa vedremo? Oggi, 24 luglio dunque altre nuove sfide sul prove sulla presentazione dei piatti e sul loro gusto. Cortesie per gli ospiti è pronto a tornare in onda: ma che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 25 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti è il noto reality show in onda su Real Time che fa gareggiare una gara tra soggetti diversi su aspetti culinari diversi come per esempio la presentazione, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Chi avrà la meglio?

Ma oggi cosa accadrà? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 25 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 25 Luglio 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 25 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:45 Cortesie per gli ospiti – Roberta e Simona vs. Agata e Grace

Roberta e Simona, amiche studiose della mente, propongono un menù ‘terapeutico‘. Agata e Grace, unite dalla musica, replicano con un menù esplosivo, ma armonico.

12:45 Cortesie per gli ospiti – Alice e Federica vs. Pierluigi e Elisabetta

Alice e Federica si presentano con una serata basata sulla letteratura. Pierluigi ed Elisabetta le sfidano con un menù meneghino.

13:45 Cortesie per gli ospiti – Alessandra e Salvatore vs. Manuela e Martina

In questo episodio Alessandra e Salvatore si lanciano in un menù a tema letterario. Manuela e Martina replicano con menù dedicato all’isola di Ponza.