Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 31 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 31 Luglio 2020 torna anche oggi di nuovo in onda, e sempre su Real Time. Il famoso reality – game della cucina, che si basa su ‘duelli’ sulla presentazione dei piatti e sul loro tipo di preparazione e gusto, fa ritorno con diverse puntate in replica. Cosa accadrà?

Cortesie per gli ospiti è un format culinario che tutti i giorni intrattiene i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 31 Luglio 2020?

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 31 Luglio 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 31 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

12:20 Cortesie per gli ospiti – Sabrina e Luisanna vs. Francesco e Michele

Nella prima puntata odierna, che accompagna i fan verso l’ora del pranzo, Sabrina e Luisanna fanno un omaggio a Frida Khalo, portando a tavola l’arte messicana. Francesco e Michele, colleghi e amici, propongono un menù “Roma–Milano”.

13:15 Cortesie per gli ospiti – Cristina e Daniela vs. Tiziana e Antonella

Seconda puntata, poco dopo le 13. Ora della tavola: e infatti, Cristina e Daniela, amiche di ballo, portano il mare a tavola. Tiziana e Antonella presentano un menù basato sulla loro passione per le auto d’epoca.

18:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.16

Altro giro, altra corsa nelle puntate in replica del pomeriggio: in questa puntata Aldo e Alex presentano un menù ispirato dalla loro musica. Sfideranno Alessia e Giusy, che porteranno a tavola le specialità gastronomiche del loro paese, Marino.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Matteo ed Elisabetta vs. Lucia e Christian

Matteo ed Elisabetta, avvocati, porteranno la Legge a tavola. Lucia e Christian, madre e figlio, propongono un menù dalle radici calabresi.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Erica e Giuseppe vs. Maria e Giorgia

Ultimo appuntamento odierno, che porta fino al prime time: Erica e Giuseppe portano in tavola la loro competitività. Maria e Giorgia si ispirano all’infanzia a base di sapori e ricette pugliesi.