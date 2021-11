Covid, Fedriga: “Chieste più possibilità per vaccinati in zona gialla, arancione e rossa”

Un super Green pass Italia con maggiori restrizioni per non vaccinati contro il Covid? ”Le ipotesi discusse con il governo sono di far sì che nel passaggio di zona e quindi in giallo, arancione e rosso, ci sia maggiore possibilità di svolgere attività per chi è vaccinato”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a Tg2 Post dopo l’incontro regioni-governo di oggi. “Non abbiamo raggiunto una soluzione definitiva”, avverte, ma “il governo ora farà le proprie valutazioni e le porterà in Consiglio dei ministri. Ma prima del Cdm ci sarà un ulteriore confronto con le Regioni”, spiega.

”Mi auguro che la situazione migliori con il forte impegno sulle terze dosi, sul far superare la paura a chi non è ancora vaccinato per garantire salute, lavoro e socialità”, ha poi aggiunto Fedriga rispondendo sull’obbligo vaccinale.