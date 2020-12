Covid: ieri effettuati  oltre 75mila controlli. Il Viminale: mille sanzionati e chiusi 97 esercizi

Come preannunciato nei giorni precedenti le feste, le forze dell’ordine in questi giorni non si sono risparmiate, concorrendo così a rappresentare un ottimo deterrente – ma non solo – contribuendo a incentivare il rispetto delle rigide restrizioni varate dal governo.

Il Viminale: a Santo Stefano eseguiti oltre 75mila controlli

Oggi il Viminale ha reso noto che nella giornata di ieri (Santo Stefano), sono stati effettuati oltre 75mila tra controlli e fermi, e mille persone hanno ‘pagato’ con sanzioni salate la loro avventatezza.

Pescati ‘a zonzo’ addirittura 8 positivi ‘evasi’ dalla quarantena

Nello specifico sono state attentamente controllate ben 64.119 persone, tra queste 969 sono state sanzionate mentre, addirittura ‘otto positivi’, fermati ed identificati, sono stati denunciati per aver violato la quarantena imposta.

Controllate, e sanzionate, anche diverse attività commerciali

I controlli non ovviamente escuso le attività commerciali, 11.594 delle quali son state controllate. Il bilancio in questo caso, ha specificato il Viminale, è di 30 titolari sanzionati, e 97 esercizi chiusi.

Max