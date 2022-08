Covid Italia, 19.457 contagi e 78 morti: bollettino 14 agosto

(Adnkronos) – Sono 19.457 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 78 morti. Sono 131.302 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 14,8%. In calo il numero di pazienti ricoverati con sintomi – 7.543 (-212) -, ma aumentano quelli in terapia intensiva: 298 (+7).

Ecco i dati, regione per regione:

LOMBARDIA – Sono 2.143 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 20 morti. 17.579 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,2%. 41.964 i decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 32, uno più di ieri; quelli nei reparti Covid ordinari 914, 65 meno di 24 ore fa. Nel Milanese i contagi sono oggi 538. Seguono le province di Brescia (+358), Bergamo (+202), Monza e Brianza (+159), Varese (+144), Pavia (+151), Como (+131), Mantova (+125) e Cremona (+124). Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia, con 71 nuovi casi registrati a Lecco, 60 a Lodi e 32 a Sondrio.



EMILIA ROMAGNA – Sono 1.610 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.794.843 casi di positività. 8.178 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.075 molecolari e 5.103 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,6%.

TOSCANA – Sono 833 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. Nel dettaglio, in Toscana sono 1.360.525 i casi di positività al coronavirus, 833 in più rispetto a ieri (190 confermati con tampone molecolare e 643 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.264.651 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 985 tamponi molecolari e 6.071 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,8% è risultato positivo. Sono invece 1.299 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 85.314, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 453 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: un uomo e 5 donne con un’età media di 81,8 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

SARDEGNA – Sono 289 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 3 morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (come ieri), 130 (+2) quelli in area medica, mentre si registrano 3 decessi: un uomo di 77 e una donna di 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 81 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.