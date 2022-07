Covid Italia, 89.830 contagi e 111 morti: bollettino 16 luglio

(Adnkronos) – Sono 89.830 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 111 morti. 398.338 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 22,5%. In aumento il numero delle terapie intensive +10 rispetto a ieri, mentre sono 71 in più i ricoveri.

Ecco i dati, regione per regione:

LOMBARDIA – Sono 11.928 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 30 morti. 54.634 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 21,8%. 41.103 i decessi nella regione da inizio pandemia. In leggero calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 42, 2 meno di ieri; mentre salgono a 1.506 (+24 rispetto a ieri) i pazienti nei reparti Covid ordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono oggi 3.647. Incremento a quattro cifre anche in provincia di Brescia (+1.429), Bergamo (+1.186) e Varese (+1.118). Seguono Monza e della Brianza, con 989 nuovi casi, Pavia (+720), Como (+665), Mantova (+550), Cremona (+458), Lecco (+365), Lodi (+291) e Sondrio (+170).

LAZIO – Sono 9.083 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Roma sono 4.620. Oggi nel Lazio “su 5.973 tamponi molecolari e 34.147 tamponi antigenici per un totale di 40.120 tamponi, si registrano 9.083 nuovi casi positivi (+571), sono 7 i decessi (-1), 1.014 i ricoverati (+17), 74 le terapie intensive (+2) e +5.543 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.



EMILIA ROMAGNA – Sono 7.158 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 2 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.683.330 casi di positività. 24.683 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.333 molecolari e 14.350 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29%. Si registrano 2 decessi: 1 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 88 anni nel Forlivese); 1 fuori regione, un uomo di 74 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Piacenza. Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.256.

TOSCANA – In Toscana sono 4.713 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 16 luglio, che portano il totale a 1.289.234 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Oggi sono stati eseguiti 2.216 tamponi molecolari e 20.139 tamponi antigenici rapidi, di questi il 21,1% è risultato positivo. Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 95,5 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 765 (6 in più rispetto a ieri, più 0,8%), 32 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 10,3%).



CALABRIA – Sono 2.653 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 9.055 i tamponi effettuati, +1.377 guariti, 2.733 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +1.272 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 319) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 14).