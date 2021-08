Covid Liguria oggi, 158 contagi e nessun decesso: bollettino 13 agosto

Sono 158 contagi da Covid-19 rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 13 agosto. Eseguiti 3168 tamponi molecolari e 3367 test antigenici rapidi. Non si registrano decessi: restano dunque 4.370 le vittime da inizio emergenza. I ricoverati in ospedale sono 78 (8 in più di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare ci sono 1.686 persone, 111 in più. Sono invece 133 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 99.726.