In Francia sono stati riportati 22.678 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. L’aumento è stato di oltre il 55 per cento rispetto a una settimana fa. Sono invece 24 i decessi nell’ultima giornata per complicanze riconducibili al Covid-19, mentre sono 1.333 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel Paese sono state contagiate 7,37 milioni di persone in tutto.