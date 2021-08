Covid oggi Gb, oltre 21mila contagi e record morti da marzo

Sono 21.691 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 3 agosto 2021, secondo i dati del bollettino. Registrati 138 morti, il numero più alto dal 17 marzo. Negli ospedali, mentre il virus si diffonde per la variante Delta, sono ricoverati 6.099 pazienti per covid. In particolare, 895 sono in terapia intensiva e hanno bisogno di ventilazione. I dati evidenziano che dal 28 luglio sono morte 542 persone, con un incremento del 12,9% rispetto alla settimana precedente. Nello stesso periodo, sono risultate positive 182.730 persone, con un calo del 20,5% rispetto ai precedenti 7 giorni. Prosegue la campagna di vaccinazione: quasi 46,9 di cittadini hanno ricevuto almeno una dose, sono 38,5 milioni quelli che hanno completato la vaccinazione con 2 dosi.